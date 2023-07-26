Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti sürüyor.

Muş’ta bir araya gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden sorumlu tuttukları HDP’nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

PKK tarafından dağa kaçırılan oğluna seslenen anne Şahinaz Özcan, oğlu gelene kadar eylemlerine devam edeceğini ifade ederek, “6 yıldır çocuğum kayıptır. Oğlumdan hiç haber alamadım. Var mı yok mu bilmiyorum. HDP ve PKK çocuğumu götürdü. Oğlum gelene kadar bu eylemi devam ettireceğim. 4 yıldır eylem yapıyorum, Diyarbakır ve Muş’ta. Oğlum Atilla sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Sen orada ne yapıyorsun” dedi.

Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırılmasında HDP’yi sorumlu tutan baba Halit Altun ise “10 yıldır HDP çocuklarımızı kandırıp okullarda ve koyunların önünde alıp götürdü. Biz 4 yıldır HDP il binalarının önünde Diyarbakır ve Muş’ta eylemimizi sürdürüyoruz. HDP sanmasın ki biz onları öyle boş bırakacağız. Çocuklarımızı bize teslim etmeyene kadar bilsinler ki biz onların kapılarını terk etmeyeceğiz. Onlar, çocuklarını güzel okullarda okutuyorlar, bizim çocukları da alıp dağın başına götürüp cenazelerini bize gönderiyorlar. Bizim çocuklarımız nerede onların çocukları nerede? 10 yıldır çocuğum var mı yok mu bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.