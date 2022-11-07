Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemini başlatan ailelerin evlat nöbeti, bin 162’nci gününde evlat özlemiyle sürüyor.

Oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eyleminde bulunan anne Mevlüde Üçdağ, evladının 2015 yılında HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü.

Terör örgütü PKK’nın 2020 yılında internet sitelerinde oğlunun öldüğüne haber yaptıklarını söyleyen Üçdağ, bu duruma inanmadığını belirterek, oturma eyleminde kararlı olduğunu söyledi.

Üçdağ, “Oğlum 1 Haziran 2015’te HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildi. 7 yıldır evladımdan haber alamadım. PKK terör örgütü 2020 yılında kendi internet sitelerinde oğlumu ölü diye yayınladılar. Ben buna inanmıyorum. Kimse beni burada yıldıramayacak. Evlat nöbetimi sonuna kadar sürdüreceğim. HDP aracılığı olmasa hiçbir evlat dağa gitmez. Biz evlatlarımızı HDP’den istiyoruz. Oğlum eğer beni görüyorsan sesime se ol. Amerika’nın silahını bırakıp gel devletimize teslim ol. Şehir’de biz, dağda askerimiz PKK terör örgütünün ensesindedir. Bizim silahımız yok ama yanan yüreğimizle mücadele edeceğiz ve evlatlarımızı kazanacağız” dedi.