Diyarbakır’da 6 yıldır evlat nöbetinde olan aileler, düşman karşısında dik durup boyun eğmeyeceklerini söyledi.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eyleminde bulunan aileler, çocuklarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri sürdü. 6 yılda 379 aile oturma eylemine katıldı, 56’sı evladına kavuştu.

Ailelerden Ayten Elhaman, oğlu Bayram için 6 yıldır HDP il binası önünde olduğunu söyledi. Yılmayacaklarını belirten Elhaman, “Bütün çocukların gelmesini istiyoruz. Artık dağlara, taşlara gitmesinler, çocuklarımız gelsinler. Devletimizin gücüyle çocuklarımızı alacağız. O zalimlere, katillere çocuklarımızı bırakmayacağız. Buradan çocuklara sesleniyorum, kaçıp gelin” dedi.

Şeyma’nın annesi Nazlı Sancar ise, 2012’de, 13 yaşında kızının eli ve kolu bağlanıp kaçırıldığını öne sürdü. 6 yıldır katil kapısında olduklarını ifade eden Sancar, “Burada sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Şeyma kızım, duyuyorsa, görüyorsan burada hasretle, özlemle seni bekliyorum. Sana gelinlik giydirmek istiyordum. Sana kefen giydirmek istemiyorum. Dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP’ye, PKK’ya bırakmayacağız. Bu katil kapısından da ayrılmayacağız. Hem Van’da hem de ara ara Diyarbakır’a geliyorum. Bu düşmanın karşısında dimdik duracağım, boynumu eğmeyeceğim” şeklinde konuştu.