Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek çocukları için oturma eylemi başlatan aileler bin 525 gündür nöbetlerini sürdürüyor.

Oğlu Aziz için 5 yıldır çadırda evlat nöbetine devam eden anne Güzide Demir, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Oğluna hasret kaldığını belirten Demir, “5 yıldır burada eylemimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Oğlumu kaçırıp götürmüşler, hasret kaldım çocuğuma. Oğlumu bana versinler, ne istediler benim oğlumdan. Aziz, neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim. Arkadaşlarını topla gel evine” dedi.

Kızı Fadime için Kütahya’dan gelerek oturma eylemine sürdüren Hatice Levent, kızına dönmesi için çağrıda bulundu.

Kızının okuyup kendisine bakacağının ifade eden Levent, “Fadime’m için buradayım, almadan da hiçbir yere gitmeyeceğim. 5 yıldır burada çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Bizim çocuklarımızı neden bırakmıyorlar. O vicdansızlar neden kendi çocuklarını götürmüyor da bizim çocuklarımızı götürüyorlar. Çocuğum okuyup bana bakacaktı, ne istediniz bırakın çocuğumu. Bizim çocuklarımızın eli kalem tutuyordu ellerine silah verdiniz vicdansız insanlar” diye konuştu.