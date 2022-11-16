Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anneler, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anneler, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 82. haftada da eylemlerini devam ettirdi. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan anneler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor.

“Eylemi terör yaptı, HDP de onlara arka verdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek HDP’nin kapatılmasını isteyen annelerden Ayten Koçhan, terör örgütünün bir kez daha kirli yüzünü gösterdiğini söyledi. Patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Koçhan, “Biz onlar gibi korkak değiliz. Biz korkakla iş görmeyiz. Birimiz ölse, binimiz geliriz. Bizi hiç korkutmasınlar. Biz onlar gibi (HDP, PKK) kalleşçe, gizli iş yapmıyoruz, yaparsak doğrudan yaparız. Evlatlarımızı versinler. İstanbul’daki patlamada ölenlerin akrabalarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımız var ve 6 vatandaşımız şehit oldu. Eylemi terör örgütü yaptı, HDP de onlara arka verdi. PKK’dan, HDP’den çocuklarımızı istiyoruz. Sakın demesinler ‘bizden korkuyorlar’ diye. Bir çocuğumuz dağda kalana kadar eyleme devam edeceğiz” dedi.

“HDP’nin kalleş oyunları var, HDP’nin pis oyunları var”

Terör örgütü PKK’nın elindeki ağabeyi Mehmet Emin Teker için eyleme katıldığını anlatan Cuma Teker de, “Ağabeyim için bu nöbeti tutuyorum. Ağabeyim 8 yıl önce HDP tarafından kaçırıldı. Ağabeyimden haber bekliyoruz, gelip teslim olmasını istiyoruz. Küçük çocuklar ölüyor. HDP’nin kalleş oyunları var, HDP’nin pis oyunları var. Milletvekilleri gidip dağda fotoğraf çekiyor, bizde burada ağabeylerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı bekliyoruz. Gelmelerini, teslim olmalarını istiyoruz. Ağabey: sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Ben hastayım, anne hasta. Gelip teslim olmanı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HDP, PKK’ya destek veriyor, PKK’da gidip İstanbul’da, orada, burada patlama yapıyor”

Çocuğu için HDP önündeki eyleme katıldığını kaydeden baba Şemsettin Özcan ise 6 yıldır çocuğundan haber alamadığını ve 3 yıldır da HDP önünde beklediğini ifade ederek, “HDP’yi lanetliyorum. HDP, PKK’ya destek veriyor, PKK’da gidip İstanbul’da, orada, burada patlama yapıyor. Bunları kınıyoruz. Allah onların belalarını versin. Bu bayrağın altında yaşayan, bayrağa hainlik yapan şahıslar kim olursa olsun bu bayrağın altında kalmasın. Bayrağımıza hainlik yapan kim olursa olsun kabul etmiyoruz. Bayrağımıza hainlik yok. Biz biriz. Bunların hepsi HDP’nin oyunudur. HDP, Amerika, PKK birdir. Bunların hiç farkı yoktur. İstiyoruz ki HDP’yi kapatsınlar. HDP olmazsa PKK bu kadar etkili olamaz. Eyleme devam ediyoruz. HDP’yi de, patlamayı da lanetliyoruz. Şehitlere rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.