Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat direnişi aralıksız devam ediyor. Kızı için Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen anne, "Analar ve babalar olarak bu çadırın içi gözyaşlarımızla sel oldu" dedi.

Çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat direnişi aralıksız devam ediyor. Kızı için Kütahya’dan Diyarbakır’a gelen anne, "Analar ve babalar olarak bu çadırın içi gözyaşlarımızla sel oldu" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 225 gündür sürüyor. Kütahya’dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime Levent için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, evladına ’Teslim ol’ çağrısında bulundu. Kızının PKK terör örgütü tarafından dağdaki mağaralarda tutulduğunu ileri süren anne Levent, "Evlatlarım hepinize sesleniyorum. O mağaralar size göre değil. Dönün gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. O mağaralarda evlatlarımızı kaçıranlar kendi evlatlarıyla yatıp kalksınlar. Aç susuzsunuz, acaba ne hallerdesiniz? Sizi ölüme mahkum ettiler. Yavrularım, güvenlik güçlerimiz hepsi sizin arkanızdadır. Onların şefkatli ellerine teslim olun. Fadime’m ben seni çok özledim kızım. Analar ve babalar olarak bu çadırın içi gözyaşımızla sel oldu" ifadelerini kullandı.