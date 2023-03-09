Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti, HDP İl Binası önünde kararlı bir şekilde devam ediyor.

Farklı şehirlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 284 gündür sürüyor. Evladından 9 yıldır haber alamayan Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan’ın kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Çocuğuna ’teslim ol’ çağrısında bulunan Üçdağ, "9 yıldır ben evlat hasretiyle çadırın yolunu tutuyorum. Tek amacım evladımı istemektir. 9 yıl içerisinde 9 saniye bile oğlumun sesini duymadım. Çocuğumu kaçıranlarda ne din ne de iman var. Oğlum arkadaşlarına da söyle geri dönsünler, ailelerine teslim olsunlar. Buradaki aileler hepsi sizin yolunuzu gözlüyor. Oğlum, sen dönmeyene kadar ben hiçbir yere ayrılmayacağım. Ramazan, sen kime hizmet ediyorsun? Artık gel, devletimize teslim ol" dedi.