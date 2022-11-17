Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, İstanbul’da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, İstanbul’da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 49 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“Yine alçak yüzlerini gösterdiler”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, teröristlerle mücadele veren bir anne olduğunu ve mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti. İstanbul’daki saldırıyı kınayan Sancar, “Alçakça bir saldırı yapıldı. Evlat nöbetindeki aileler olarak teröristleri şiddetle kınıyoruz. Yine alçak yüzlerini gösterdiler. Bizler anne ve babalar olarak Kandil’e meydan okuyoruz. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bu ay yıldız bayrağını da Kandil’e dikeceğiz” dedi.

Oğlunun 6 yıl önce dağa kaçırıldığını söyleyen Feyzi Yağmur isimli bir diğer baba ise İstanbul’daki patlamada şehit olanların hem Kürt hem de Türk olduğunu belirterek, “Allah kabul etmesin, Kürt hakkı bu mu? Kürt hakkını mecliste halledin. Siz Kürtlere de katliam yapıyorsunuz. Bu meclisi terk edin. Ben de Kürt’üm ama şerefli bir Kürt’üm ve kimse de bana hakaret etmiyor ama bu zalimler hem bizlere hem Türkiye’ye hem de bu bayrağa hakaret ediyor” diye konuştu.