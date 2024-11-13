Diyarbakır’da eski HDP il binası önünde 6 yıldır evlat nöbetinde olan ailelerden Devlet Bahçeli’nin yeni çözüm sürecini işaret eden Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıya destek.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 6 yıldır aralıksız devam ediyor.

Aileler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşması" için yaptığı çağrıyı desteklediklerini söyledi.

Oğlu Bayram için oturma eylemini sürdüren Ayten Elhaman, yaklaşık 6 yıldır HDP il binası önünde olduklarını söyledi. Annelerin yılmayacaklarını, burada olacaklarını vurgulayan Elhaman, “7 yıldır oğluma hasretim, oğlumu HDP’den, terör örgütünden alacağım, o katillere bırakmayacağım. Bahçeli’nin dediği gibi inşallah çözüm süreci olacaktır. Bir çözüm süreci, barış olacaksa bütün çocuklar dağdan insin. Kaçıp gelsinler, o zalimlere hizmet etmesinler. Anne ve babalar olarak bu çağrıyı destekliyoruz. İnşallah barış olur, silahları bırakıp gelirler. 56 aile evladın kavuştu, inşallah çözüm sürecinde daha birçok evlat kaçıp gelir” dedi.

Abdurrahman Dağdeviren ağabeyi Şehmus Dağdeviren, ise 2015’de sözde barış süreci olduğuna değinerek, kardeşinin bu süreçte götürüldüğünü ifade etti.

“Bunlarda (HDP) her fırsat bulduğunda çocukları alıp götürdüler” diyen Dağdeviren, “Şu anda Devlet Bahçeli’nin güzel bir çağrısı var. Karşı tarafta barış sürecini istiyorsa bu çocukları gönderip ailelerine teslim etsinler. Çok güzel bir çağrı. Kürt-Türk ayrımı diye bir şey kalmayacak. Devletimiz çağırıyor. Gelin masada silahsız bir şekilde konuşalım. Gelsinler, konuşsunlar ve bu çocukları da teslim etsinler” ifadelerini kullandı.