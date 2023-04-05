Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren aileler, gözyaşları içinde çocuklarına “teslim ol” çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 311 gündür devam ediyor. Anne Güzide Demir, gözyaşları içinde oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirtti. Demir, “Aziz için buradayım. 4 senedir burada eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Senin hayallerini çaldılar. Gel, devlete teslim ol” dedi.

Evlat nöbetindeki baba Abdülkadir Eslek ise, oğlu İsa için eylemde olduğunu söyledi. Oğlunun 2 bin 536 gündür olmadığını belirten Eslek, “Oğlum İsa, her nerede isen, ne pahasına olursa olsun güvenlik güçlerine teslim ol. Seni hasret ve özlemle bekliyoruz” diye konuştu.