Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde bin 120 gündür eylem yapan ailelerin sayısı 312’ye ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır’da HDP il binası önünde bin 120 gündür eylem yapan ailelerin sayısı 312’ye ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 120’inci gününde devam ediyor. Evlat nöbetine iki ailenin daha katılmasıyla aile sayısı 312’ye yükseldi. Mardin’in Midyat ilçesinde 1993 yılında 14 yaşındayken kandırılarak örgüt tarafından dağa götürüldüğü öne sürülün Filiz Bozkurt’tun kardeşi Saime Altunkaynak, kardeşine teslim olma çağrısında bulundu. Saime Altunkaynak, ablası Filiz Bozkurt için geldiğini ve ona seslenmek istediğini belirterek, “Buradan ona seslenmek istiyorum. Abla, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan lütfen eve dön. Annem bu hasretle öldü, ben bu hasretle ölmeyeyim. Seni görmek istiyoruz, bu kadar yeter. Komşumuz tarafından 14 yaşında kandırılarak gitti. Ondan bir haber alamıyoruz” dedi.

Eyleme katılan diğer aile ise Van’dan geldi. Baba Musa Abalı, kızı Ebru Abalı’nın (24) 2015 yılında kandırılarak bölücü terör örgütüne götürüldüğünü söyledi.