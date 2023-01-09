Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 351’’nci aile katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine 351’’nci aile katıldı.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 225’inci gününde de sürüyor. Ailelere, Erzurum’dan gelen 351’nci aile dahil oldu.

İddiaya göre, şu anda 50 yaşında olan Mahmut Kaplan, 22 yaşındayken eşini bırakıp terör örgütü PKK’ya katıldığı ileri sürüldü. Mahmut Kaplan’ın ağabeyi Kasım Kaplan, eşi Gülhanım Kaplan ile Diyarbakır’a evlat nöbetine katılarak kardeşine dönme çağrısında bulundu.

28 yıldır kardeşinden haber alamadığını ileri süren Kasım Kaplan, kardeşinin geri gelmesini istedi. Kardeşini almadan eylemden vazgeçmeyeceği çağrısından bulunan Kaplan, "Kardeşim 1995’te kayboldu, dağa çıktı ve geri gelmedi. Geri gelmesini istiyoruz, hiç haber alamadık. 22 yaşında iken gitti, PKK ve HDP’den istiyoruz. Kardeşim gelene kadar burada kalacağım, geri gelsin. Devlete teslim olsun, devlet her şeyimizdir. Evliydi, eşi evde bekliyor” dedi.