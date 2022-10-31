Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Kızının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Necmettin Biçer, kızına teslim ol çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor. Kızının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Necmettin Biçer, kızına teslim ol çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binasının önünde oturma eylemi yapan ailelerin umutlu bekleyişi bin 155’inci gününde devam ediyor. Kızının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Necmettin Biçer 4 yıla yakındır HDP İl Başkanlığı binasının önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Evlat nöbetini çocuklarının dağdan ininceye kadar sürdüreceklerini belirten Biçer, “Dağda bulunan çocuklara seslenmek istiyorum. Orası sizin yeriniz değil. Sizin yeriniz, ailelerinizin yanıdır. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu devlet hepimizindir. Siz kimler için oradasınız. Sizi orada mağaralara atmışlar. Ya öl ya da öldür diyorlar” dedi.

Kızına teslim ol çağrısında bulunan Biçer, “Sözde sizi yönetenler saraylarda yaşarken, çocukları Amerika’da en güzel yerlerde eğitim görürken, sizi de dağlarda mağaralara atmışlar. 38 evladımız burada ailelerine kavuştu. Şu anda ailelerinin yanında hayatlarını tekrar sürdürmekteler. Kızım Gülcan eğer beni görüp duyuyorsan gel güvenlik güçlerimize teslim ol” ifadelerinde bulundu.