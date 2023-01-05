Diyarbakır’da, ilk gebelik deneyiminde dış gebelik sonrası bebeğini kaybeden 30 yaşındaki genç kadın, doğal yöntemlerle gebe kalamayınca gittiği hastanede aldığı haplı tedaviler sayesinde üçüz çocuk sahibi oldu.

Diyarbakır’da, ilk gebelik deneyiminde dış gebelik sonrası bebeğini kaybeden 30 yaşındaki genç kadın, doğal yöntemlerle gebe kalamayınca gittiği hastanede aldığı haplı tedaviler sayesinde üçüz çocuk sahibi oldu.

Yumurtalık tembelliğine yol açan polikistik over sendorumu yani gebeliği güçleştiren bir problem yaşayan genç kadın evlat sahibi olmak istedi. Evliliğinin ilk yılında ilk bebeğine gebe kalmanın heyecanını yaşayan genç kadın, sağlık sorunlarının ortaya çıkmasından sonra bebeğini kaybetti. Dış gebelik yaşadığını öğrenen genç kadının aynı zamanda rahim tüplerinden birinin alınmış diğerinin ise hasarlı olması gebe kalmasını zorlaştırdı. Tekrar anne olmak isteyen ve tedavi yöntemlerini araştıran genç kadın çektirdiği rahim filminde karın içi yapışıklığı ve rahim şekil bozukluğu (Y-Şekil) olduğunu öğrendi.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle doğal yöntemlerle gebe kalamayan genç kadın, çözüm yolları araştırmaya başladı. Birden fazla hekim ile görüşerek birbirinden farklı sağlık kuruluşlarına başvurdu. Doç. Dr. Mehmet Nafi Sakar ile görüşen genç kadın yapılan tetkikler sonrasında karın içerisinde yer alan yapışıklık için laparoskopik, rahim şekil bozukluğu için ise histeroskopik cerrahi oldu. Başarılı geçen bu ameliyat ile rahim şekli düzeltildi, hasarlı tüpü ve bağırsakları birbirinden ayrıldı. Ameliyattan 3 ay sonra yumurta tembelliğine karşı tedavi uygulandı.

Tüplerinden birinin alınması ve diğerinin hasarlı olması nedeniyle gebe kalma konusunda sorun yaşayan anne adayı, geçirdiği ameliyat sonrası ilaçlı tedaviye başladı. Yumurta tembelliğine karşı kullanılan ilaçlar sayesinde ilk ayda gebe kalan genç kadın bebeklerini sağlıkla kucağına alabilmek için doktor kontrollerini aksatmadı. Üçüz gebe kalan anne adayının gebeliğin 19.haftasında rahim ağzı açıldı. Ani düşük meydana gelmemesi için serklaj olarak adlandırılan rahim ağzına dikiş atılması işlemi gerçekleştirildi. Sağlıklı bir gebelik süreci geçiren anne adayı gebeliğin 28.haftasında bebeklerine sezaryen doğum ile kavuştu.

Hastanın anne olma isteği ile hastaneye başvurduğunu aktaran Doç. Dr. Mehmet Nafi Sakar, “Bize geldiğinde hastaya yaptığımız tetkiklerde öncelikle rahim filminde karın içi yapışıklık ve rahim şekil bozukluğu (Y-Şekil) olduğunu tespit ettik. Hastaya ameliyat olmasını gerektiğini söyledik. Hasta kabul ettikten sonra yaptığımız tahliller sonucunda ameliyata aldık. Yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile Y şeklinde rahim şekli bozukluğu bulunan hastamızın rahim şekli düzeltildi. Tüpleri ise bağırsaklardan ayırdık. Hastamız kontrolle geldiğinde hiçbir sıkıntısı yoktu. Gebelik için bir sonraki aşamaya geçerek yumurta tembelliğini gidermek için ağız yolu ile alınan bazı ilaçları kullanmasını önerdik. Bu sayede hemen ilk ay anne adayımız gebe kaldı” dedi.

Tedavisinin ardından bebekleri ile birlikte huzurla evine dönen genç kadın, “Evlatlarıma sağlıkla kavuştum. 5 yıldır evliyim, bir evlat sahibi olmak istiyorduk. Şu an üç tane sağlıklı çocuğumuz var. Hem kendi sağlığımı aksatmamak için hem de onların sağlıklarını aksatmamak adına düzenli hekim kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Tanı sonrası tedavi sürecini bekletmemenin önemi çok büyük. Bu sayede anne oldum” ifadelerini kullandı.