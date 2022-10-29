Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 153 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 153 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 153’ncü gününde devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü’nün Irak bölgesine kaçırıldığını belirterek oturma eyleminde olan Latife Ödümlü, burada 4 yıldır oğlunu beklediğini söyledi. Anne Ödümlü, “Oğlumu çok seviyorum, sen neredesin 4 yıldır hasret kaldım. Gitmediğim kapı kalmadı, sen gelmeden gitmeyeceğim. Kardeşin askere gitti, seni bekliyor. Beni o kadar seviyordun neden gittin, kim seni kandırdıysa sende öyle kandır gel. Ceza yok, seni bekliyoruz. Evde huzur yok, ne bayram var nede düğün, hastayım seni görmek istiyorum" dedi.