Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 152 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 152 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır’da bulunan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 152’nci gününde devam ediyor. Adana’da kaldıkları dönemde götürülen kızı için evlat nöbetinde olan anne Pınar Biçer, Van’dan geldiğini evlat nöbetinde olduklarını söyledi. Kızının 2015’te HDP’liler tarafından kandırılıp terör örgütü PKK tarafından da dağa kaçırıldığını iddia eden anne Biçer, kızına teslim olması için çağrıda bulundu. Kızının bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini söyledi. Biçer, “2015’te benim kızım gitti o zamandan beri sesini duymadım, kızım seni mağaraya atmışlar ya öl ya da öldür diyorlar. Neredeysen ne olur bebeğim kaçıp gel ve güvenlik güçlerimize teslim ol. Ben ölmeden seni göreyim, hastayım onlar pislikler çocukları kandırıyorlar. Bu eylem başladığından beri hiç çocuklar gitti mi, hiç kayboldu mu, yolunu gözlüyorum” dedi.