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Oğlu Mustafa’nın 6 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Biçer, 2021 yılının Ağustos ayında evladına kavuşmuştu. Biçer önce oğlunu askere gönderip, sonra evladının düğününü yapmıştı.

Milletvekili listelerinin YSK’ya teslim edilmesiyle birlikte tekrar gündeme gelen Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı olarak açıklandı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin sembol isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti’den milletvekili adayı oldu.

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