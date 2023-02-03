Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı şehirlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 250’nci gününde sürüyor. Siirt’ten gelen annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü’den 9 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Ödümlü, "Oğlum 16 yaşındayken HDP götürüp PKK’ya verdi. 9 yıldır oğlumun peşindeyim, lütfen Allah rızası için çık gel. Diyarbakır’da seni bekliyorum, kardeşinin düğününü yaptık, seninkini de yapacağız. O mağaralarda ne yapıyorsun, ne haldesin? Gelip devlete sığının, çık gel dayanamıyoruz" dedi.