Sosyolog ve Evlat Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Millet İttifakı’nın son günlerdeki çeşitli açıklamalarını değerlendirdi ve Demirtaş’ın bir televizyon kanalına yazdığı mektubun yeni bir yol arayışı çizdiğini belirterek, “Millet İttifakı iktidara gelirse ezan yeniden yasaklanacaktır” dedi.

Sosyolog ve Evlat Çalıştayı Koordinatörü Doç. Dr. Adem Palabıyık, Millet İttifakı’nın son günlerdeki çeşitli açıklamalarını değerlendirdi ve Demirtaş’ın bir televizyon kanalına yazdığı mektubun yeni bir yol arayışı çizdiğini belirterek, “Millet İttifakı iktidara gelirse ezan yeniden yasaklanacaktır” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Millet İttifakı’nın özellikle CHP ve HDP işbirliği neticesinde özellikle İslami değerlere karşı bir tavır geliştireceğini ifade etti. Palabıyık, “CHP ve HDP arasında muhtemelen gizli veya derin bir diyalog var ve bu diyalogdan muhtemelen Millet İttifakı’nın diğer partilerinin haberi yoktur. Çünkü HDP ve CHP işbirliği diğer partileri ciddi anlamda korkutacaktır. Bu ilişki açık olamaz ancak kapalı veya üstü örtük şekilde devam edebilir. HDP’nin tüm taleplerine evet diyen CHP’nin, HDP için hangi bakanlığı düşündüğü de muhtemelen belli değildir ama HDP’nin hangi bakanlığı istediği aslında açıktır. HDP, PKK’nın alanını genişletecek adımlar atmayı tercih edecektir. CHP’nin geçmişte uyguladığı politikalar aşikârdır ve CHP, bölgede İslam ile kavgalı olan HDP’yi de sonuna kadar desteklemektedir. CHP’nin bölgedeki mitinglerinde HDP’nin ciddi desteği olmaktadır. HDP’nin bu desteğini CHP ödüllendirmek istediği için asla HDP’yi geri çevirmeyecek ve her istediğini evet diyecektir. HDP’nin ise iki temel isteği olacaktır. İlki Diyarbakır Annelerinin yargılanması, diğeri ise CHP ile ortak karar olarak ezanın yeniden yasaklanması olacaktır. Hatta HDP, İslam’ın bölgede güç kaybetmesi için bölgedeki Kiliselerin yeniden aktifleşmesinin önünü de açacaktır” diye konuştu.

“Bakanlık talebinden sonra HDP’nin ilk icraatı Diyarbakır annelerini yargılamak olur”

HDP’nin özellikle istediği bakanlığın Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğunu sözlerine ekleyen Palabıyık, “HDP, PKK’ya alan kazandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığını tercih edecektir ama PKK’nın istediği bakanlık varsa HDP elbette ona yönelecektir. Diğer bakanlıkların CHP tarafından yönetilme olasılığı düşünülürse HDP’ye karşı bir tavrın olmayacağı HDP tarafından tahmin edileceği için sosyal organizasyonlar ve PKK’ya güç kazandırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ilk tercih olacaktır. HDP bölgede bununla da durmayacak sonrasında muhakkak Diyarbakır annelerinin yargılanmasını talep edecektir. Çünkü Diyarbakır annelerinin varlığı HDP için sivil anlamda büyük tehlikedir. Sadece HDP değil aynı zamanda PKK’nın da ciddi anlamda canını yakmaktadır. Muhtemelen HDP’ye gelecek ilk direktif PKK’dan olacak ve bölgedeki illerde devam eden ‘evlat nöbeti ailelerini’ ortadan kaldırmaya çalışılacaktır. HDP, bunu tek başına yapmayacak muhakkak Millet İttifakı partilerinden de destek alacaktır. HDP’nin temel amacı PKK’ya karşı ortaya çıkan tüm sivil yapıların sonunu getirmek olacaktır. HDP’nin güçlenmesi ayrıca PKK eliyle bölgede faili meçhul vakaların artışına da işaret edecektir” dedi.