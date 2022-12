Çocuklarının PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 193’üncü gününde sürüyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Diyarbakır’a gelen Husret Altun, oğlu Hikmet’in 15 yaşındayken 6 sene önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Oğluna ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Altun, “6 sene önce PKK terör örgütü benim oğlumu kaçırdı. Devletimiz her yerde. Oğlum gel teslim ol. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz dönmeniz için elinden geleni yapıyor. Ben oğlumu PKK ve HDP’den istiyorum. Irak’ta, Suriye’de her tarafta devletimizin askerleri bulunmaktadır. Oğlum dağa kaçırıldığında 15 yaşındaydı, şu an 21 yaşında. Oğlum dön gel, devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza verilmiyor. Burada birçok aile evladına kavuştu, biz de sana kavuşalım” dedi.