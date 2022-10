Edirne’de 3 günlükken sahiplendikleri kuzuya ‘evladımız’ diyerek aylardır gözü gibi bakan yaşlı çift, birlikte akşam yürüyüşü yaptıkları kuzuyu bir an olsun yanlarından ayırmıyor.

Edirne’de yaşayan Kemal ve Gülümser Özmen çifti, 3 günlükken sahiplendikleri kuzuyla can dostu oldu. 8 aydır gözü gibi baktıkları ‘Karagöz’ isimli kuzuyu bir an olsun yanlarından ayırmayan Özmen çifti, örnek bir davranışa imza attı. Her yere kuzuyla birlikte giden Özmen çifti, her sabah ve akşam Tunca Nehri boyunca yürüyüş yapıyor. Kuzu ve Özmen çiftinin samimi görüntüleri görenlerin içini ısıtıyor. Büyüttükleri kuzuya ‘evladımız’ diyen Özmen çifti, kuzuyu torunlarından ayırmadıklarını söyledi.

“O bizim evladımız”

3 günlükken sahiplendikleri kuzu için ‘O bizim evladımız’ diyen Kemal Özmen, “Sabah kalkıyoruz, ardından Tunca Nehri boyunda yürüyüş yapıyoruz. Ardından eve getirip yatırıyorum, dinlendiriyorum. Akşamüstü yine buraya gelip gezdiriyorum. Bol bol spor yapıyoruz” dedi.

Gülümser Özmen de, “Kendi çocuğumuz gibi oldu, sabah akşam spor yapıyoruz” dedi.