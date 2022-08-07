Osmaniye’den Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz plajına ailesiyle birlikte gezmeye giden Münevver Çalık’ın "evladım" dediği ‘Peynir’ isimli köpeği kayboldu. Köpeğinin bulunması için yaklaşık 10 gün boyunca sokak sokak gezerek bastırdığı kayıp ilanlarını asan Çalık, köpeğini bulan kişiyi parayla ödüllendireceğini söyledi.

Osmaniye’den Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz plajına ailesiyle birlikte gezmeye giden Münevver Çalık’ın "evladım" dediği ‘Peynir’ isimli köpeği kayboldu. Köpeğinin bulunması için yaklaşık 10 gün boyunca sokak sokak gezerek bastırdığı kayıp ilanlarını asan Çalık, köpeğini bulan kişiyi parayla ödüllendireceğini söyledi.

Osmaniye’de yaşan Münevver Çalık, 20 Temmuz’da ailesiyle birlikte Hatay’ın Erzin ilçesine bağlı Burnaz plajına gitti. Oğlunun hediye ettiği ve adını ‘Peynir’ koyduğu köpeğini de plaja götüren Çalık, akşam saatlerinde bir anda köpeğinin kaybolduğunu fark etti. Ailesi ve komşularıyla birlikte çevrede saatlerce arama yapan Münevver Çalık, herhangi bir sonuca ulaşamadı. Jandarmaya kayıp başvurusunda da bulunan Çalık, yaklaşık 10 gün boyunca sokak sokak gezerek bastırdığı kayıp ilanlarını astı. Üzerinden 18 gün geçmesine rağmen köpeğinden bir haber alamayan Çalık, "evladım" dediği Peynir’i bulup getireni parayla ödüllendireceğini söyledi.

“Ailecek çok kötü durumdayız”

Para ödüllü kayıp el ilanlarını 10 gün boyunca sokak sokak gezerek astığını ifade eden Münevver Çalık, “Köpeğimiz Peynir 20 Temmuz günü Erzin’in Burnaz sahilinde akşamüzeri kayboldu. Köpeğimiz kaybolmadan önce gün boyu yanımızdaydı. Peynir asla bizden uzaklaşan bir köpek değildi. Günübirlik gelenler akşamüzeri araçlarıyla ayrıldıktan sonra köpeğimiz bir anda gözlerden kayboldu. Biz komşularımızla birlikte çevrede aramadık yer bırakmadık. Tüm aramalarımıza rağmen köpeğimizi bulamadık. Sonra sosyal medya hesaplarında yüzlerce kişi paylaşım yaptı. Daha sonra para ödülü koyarak el ilanı bastırdık. Yaklaşık 10 gün sokak sokak gezerek el ilanı astık. Ona rağmen köpeğimiz Peynir’den hala bir haber yok. Ailecek çok kötü durumdayız. Canımız çok acıyor” dedi.

“Peynir’i 3’üncü evladımız yerine koymuştuk”

“İnsan evladını nasıl kaybederse biz de aynı acıları yaşadık“ diyen Çalık, “Peynir bize oğlumuzun hediyesiydi. O yüzden o bizim kıymetlimizdi. İki evladımız var, Peynir’i 3’üncü evladımız yerine koymuştuk. Evladımızı kaybetmenin acısı çok büyük bizde. O yüzden gören, duyan ve bilen herkesten rica ediyorum bize ulaşsınlar. Bulan kişiye ödüllendirme yapacağız. Günlerce ağladık. Ben gözyaşlarımı dinlendiremedim. İnsan evladını nasıl kaybederse biz de aynı acıları yaşadık. Çünkü çok güçlü bir bağ vardı aramızda. Bakışarak anlaşırdık. Gözlerine baktığım zaman o benim, ben onun ne demek istediğini anlardık. Ailecek çok kötü durumdayız” diye konuştu.

Münevver Çalık, köpeğini kaybolmadan önce sıcaklardan dolayı tıraş ettirdiklerini sözlerine ekledi.