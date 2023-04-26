Muş’ta çocuğunun terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan anne, “Bir bayramı daha kara bayram olarak geçirdik” dedi.

HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK’dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK’yı lanetledi. Evlatlarına geri dönmeleri için çağrıda bulunan aileler; "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açtı. Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Bayramı eksik geçirdiklerini söyleyen anne Ayten Koçhan, evladına teslim ol çağrısında bulunarak, “Oğlum Ersin dön gel teslim ol. Yolunuz yol değil, onları sevindirmeyin. Gelin devletimize sığının, teslim olun. Ben HDP ve PKK’dan çocuğumu istiyorum. Onlar bizim ciğerimizi nasıl yaktılarsa, Allah onların da ciğerini yaksın. Benim evladım gelip teslim olsa da ben yine dağda tek çocuk kalana kadar eylemime devam edeceğim. Dağdaki bütün çocuklar bizim ciğerimizdir. Bizler bir şeylerin peşinde değiliz, bizler kendi ciğerlerimiz olan evlatlarımızın peşindeyiz. Bizler PKK’dan ve HDP’den korkmuyoruz, korkmayacağız. Bir bayramı daha kara bayram olarak geçirdik. Bir yanımız eksik bir şekilde geçirdik. 8’inci yılına girdi ki biz evlat hasreti ile yaşıyoruz. Ağlamadığımız sızlamadığımız gün yok. Onlar da (HDP’liler) seviniyorlar. Bizim yüreğimizdeki acı onların da yüreğine dolsun. Kim bizleri kınıyorsa aynısı onun da başına gelsin. Bizler evlatlarımızı istiyoruz, gelin oğlum onları sevindirmeyin. Allah onlara fırsat vermesin. Gelin devletimize sığının” ifadelerini kullandı.