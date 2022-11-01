Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Evlad-ı Fatihan olan beldelere hizmet etmek bizim için ayrıcalıklı bir görevdir” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Evlad-ı Fatihan olan beldelere hizmet etmek bizim için ayrıcalıklı bir görevdir” dedi.

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic, başkan yardımcısı ve meclis üyelerinden oluşan heyet, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldikleri Kayseri’den mutlu ayrıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 4 gün Kayseri’de misafir olan Kalesija heyetiyle Mevlana Sosyal Tesisinde bir araya geldi. Buluşmaya Talas Belediyesi Meclis Üyeleri de katıldı. Başkan Yalçın, burada yaptığı konuşmada mayıs ayı içinde Bosna Hersek’in Kalesija şehrine gidip ‘kardeş şehir’ görüşmesi yaptıklarını hatırlatarak, “Çok güzel misafir edildik. Meclis üyelerimizle birlikte güzel bir gezi oldu, inceleme toplantıları yapıldı. Oradaki misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Evlad-ı Fatihan olan o beldelere hizmet etmek bizim için ayrıca bir görevdir. 30 yıl önce Bosna’da yaşanan katliamın acısına bir kez daha ortak olduğumuzu belirtmek istiyorum. Misafirlerimiz birkaç gündür Talas, Kayseri, Erciyes gezileriyle birlikte 29 Ekim resepsiyonuna katıldılar. En kısa zamanda yeniden görüşmeyi ümit ediyorum” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜKLÜĞÜNE VE GÜCÜNE GÜVENİYORUZ”

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic ise, Başkan Yalçın’a ev sahipliği nedeniyle teşekkür ederek, “Burada sizin güzel ilçeniz ve şehrinizi gördük. Türkiye 86 milyon nüfusa, Kalesija 36 bin nüfusa sahip ve biz Türkiye’nin büyüklüğüne ve gücüne güveniyoruz. Sizden ricam ve dileğim bizi hiçbir zaman unutmayın. Devamlı hep beraber olalım. Biz Müslümanlar olarak hala savaştan kalma büyük sancılar yaşıyoruz. Ukrayna’ya bütün dünya yardım ediyor. Biz 2,5 milyon insan olarak bir Türkiye’den ve İslam aleminden yardım bulduk. Başka hiç kimse bize gerektiği gibi yardımda bulunmadı. O yüzden birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım” şeklinde konuştu.

Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic konuşmasının ardından Başkan Yalçın’a Kalesija’nın minyatür kapısını hediye ederek, “Hepinizi bu kapıdan girmeye ve Kalesija’ya davet ediyorum” dedi. Başkan Yalçın da kendisine kök boyayla elde dokunan halı hediye ederek karşılık verdi.

“TALAS MUSTAFA BAŞKANA SAHİP OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLI”

Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz da, Türkiye ile Bosna halkı arasında kardeşlik köprüsü kurulmasından dolayı Başkan Yalçın’a ve Başkan Dzafic’e plaket takdim etti. Yavuz, “Mustafa Yalçın başkanımıza Türkiye’deki kardeşlerimizle Bosna’daki kardeşlerimiz arasındaki köprü kurulmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Talas Belediyesi ve halkı böyle bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. İnşallah kendisini daha iyi yerlerde görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Talas Belediye Meclisi üyeleri ve Kalesija Belediye Meclisi üyelerinin yanı sıra Saraybosna Kültür Akademisi Başkanı Prof. Dr. Sahudin Kaçar, İzmir Balkan Boşnak Kültürü Derneği Başkanı Emine Uçar ile Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Tacettin Kaya da katıldı.