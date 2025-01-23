Mezitli Belediyesi, Rotary Kulübü işbirliği ile kadınların kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sağlamak amacıyla “Evka: Ev Kadınları Ufuk Geliştirme Projesi”ni hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, her hafta farklı alanlardan uzmanları ağırlayarak kadınlara birbirinden farklı eğitimler sunuyor.



Evka Projesi, kadınların bilgi edinerek güçlenmesini, toplumsal farkındalığını artırmasını ve kendilerini her anlamda geliştirmesini amaçlıyor.



Proje kapsamında, kadınlar anne-çocuk sağlığından kadın hastalıklarına, erken tanının öneminden çocuk psikolojisine, zorla erken evliliklerden sağlıklı beslenmeye kadar birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Ayrıca iklim değişikliği, atık yağ yönetimi, gıda güvenliği gibi güncel konular da uzmanlar tarafından ele alınıyor.

Eğitimlere katılan kadınlar, bilgi edinmenin yanı sıra çekilişle her hafta 3 kişiye 1000 TL’lik market alışveriş çeki kazanma şansı yakalıyor. Eğitimler, Mezitli Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilirken, programlara dair tüm detaylar belediyenin sosyal medya hesaplarından duyuruluyor.



Etkinliklerin her hafta farklı konular ve uzmanlarla zenginleşeceği proje, kadınların ufkunu genişletmeye devam edecek.

