Antalya’da hurdacılıkla uğraşan baba ve oğlunun yaşadığı gecekondu alev alev yandı. Evinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen baba, küle döndüğünü gördükçe evinin duvarlarına başını yasladı, alevlerden canını zor kurtaran oğlu ise oturduğu yerde gözyaşı döktü.

Yangın saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 6343 sokak üzerindeki gecekonduda meydan geldi. Alınan bilgiye göre, hurdacılıkla geçimini sağlayan Fahri Kurtçu (64) ile oğlu Serkan Kurtçu’nun (28) yaşadığı gecekonduda sobadan dolayı yangın çıktı. Bu sırada babası dışarıda olan Serkan Kurtçu, alevlere müdahale etmeye çalışsa da yangını söndüremeyince pencereden kendini dışarıya attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm odaları saran yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Başını duvara yasladı

İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında baba Fahri Kurtçu, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi. Zaman zaman ekiplere yardımcı olmak isteyen Kurtçu, evin yanmış odalarına baktıkça kafasını duvara yasladı. Alevlerden canını zor kurtaran Serkan Kurtçu’nun ise evinin yanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.

"Nerede kalacağız bilmiyorum"

Serkan Kurtçu, "Yangın zaten bir anda çıktı. Terastan dumanlar çıktı. Kapıya doğru koştum ancak alevler yüzüme vurmaya başladı, çıkamadım. Pencereyi kırdım ve kendimi dışarıya çıktım. Babamla beraber evde yaşıyorduk ama o dışarıya çıkmıştı. Benden başka kimse evde yoktu. Nerede kalacağımızı da bilmiyorum. Ev diye bir şey kalmadı" dedi.

"Ev alevler içerisindeydi"

Kurtçu ailesinin komşusu olan bir vatandaş ise "Ben dışarıda odun topluyordum. Bir anda kara dumanların çıktığını gördüm. Ev alevler içerisindeydi. Oğlu kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmıştı. Baba ile oğlu beraber yaşıyordu" diye konuştu.

Dumandan etkilenen baba ve oğlu, ambulans içerisinde ilk yardımda bulunuldu.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.