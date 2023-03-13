Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Süleymanlar Mahallesi’nde evinin yolu olmayan engelli ve yaşlı Hüseyin Kurt’un evinin yolunu açarak beton yol yapılmasını sağladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma sonrasında Süleymanlar Mahallesi’nde Engin Sokak’ta ikamet eden 75 yaşındaki engelli Hüseyin Kurt’un yol sorunu çözüldü. Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yürüme yeteneğini kaybettiğini ifade eden Hüseyin Kurt, “Evimizin anayola mesafesi 150 metre. Hastaneye giderken yakınlarım beni sırtlarında taşıyorlardı. Bu durumumuz Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Muhtarımız Süleyman Kara tarafından bildirildi. Allah razı olsun hemen talimat verdi. Şu an yol açılarak beton ile kaplandı. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.