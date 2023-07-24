Adana’da bir kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Kılıç (41) evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda göğsünden tabancayla vurulan Kılıç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemerenin ardından Kılıç’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.