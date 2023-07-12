Ordu’da evinin çatısındaki güneş enerji suyundan yanarak ağır yaralanan yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki Mustafa Çetin evinin çatısında tamir sırasında güneş enerjisi deposundaki sıcak suyun üzerine dökülmesi sonucu yanarak ağır yaralandı. Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun’daki hastanenin yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Mustafa Çetin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.