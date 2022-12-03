Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 44 yaşındaki Yavuz Demircioğlu, evinin bodrum katında kaldırım taşları, inşaat demirleriyle hazırlandığı powerlifting ağırlık kaldırma müsabakalarında, birer defa Avrupa ve Asya ikincisi, bir defa da Türkiye şampiyonu oldu.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 44 yaşındaki Yavuz Demircioğlu, evinin bodrum katında kaldırım taşları, inşaat demirleriyle hazırlandığı powerlifting ağırlık kaldırma müsabakalarında, birer defa Avrupa ve Asya ikincisi, bir defa da Türkiye şampiyonu oldu.

Özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Yavuz Demircioğlu, 10 yıl önce vücut geliştirme sporuna merak sardı. Ailesi ile birlikte oturduğu evin bodrum katındaki tek odayı kendine spor salonu yapan Demircioğlu, spor aletlerini de kendisi yaptı. Parke taşlarından, inşaat demirlerinden, içerisi kum dolu bidonlardan ağırlık yapıp çalışmaya başlayan Demircioğlu 3 yıl önce tanıştığı powerlifting sporunda şu ana kadar Asya ve Avrupa ikinciliği ve birde Türkiye şampiyonluğu kazandı. Hiçbir profesyonel yardım almadığını ve tamamen evin bodrum katında kendi imkanlarıyla yarışmaya katıldığını belirten Demircioğlu, şu günlerde yine evin bodrum katında Şubat ayında İstanbul’da yapılacak olan Powerlifting Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.

Amacının yine şampiyonluk olduğunu belirten Demircioğlu, "Tüm şampiyonluklara yaşadığımız evin bodrum katında hazırlandım. Biz buraya taş devri spor salonu diyoruz. Taş devri diyoruz çünkü buradaki tüm malzemeleri kendim yaptım. Parke taşları, mermer taşları, traktör ağırlıklarından oluşan malzemeler ile spor aletleri yaptım. Bu spor ile tanışmam 2019 yılında oldu. Avrupa ikinciliği kazandım yine Asya ikinciliği kazandım ve Türk bayrağımızı şampiyonada Allah’ın izniyle gururla dalgalandırdım. Daha sonra yine Türkiye Şampiyonu oldum. Şimdi Şubat ayında İstanbul’da IPF Powerlifting Türkiye Şampiyonası var ona hazırlanıyorum. Oradan da şampiyon olarak döneceğime inanıyorum" şeklinde konuştu.