Kahramanmaraş’ta evinin balkonundan düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Olay, Ekinözü ilçesine bağlı Yukarı İçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Hacer Taşdemir, evinin balkonundayken dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı. Taşdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taşdemir’in cenazesi Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.