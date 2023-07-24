Mardin’in Savur ilçesinde 63 yaşındaki Çetin Sabah, gençliğinden beri gelen dekorasyon merakıyla evini adeta çizgi filmi ’Şirinler’in köyüne benzetti.

Savur’da yaşayan 63 yaşındaki Çetin Sabah’ın evinin bahçesine kendi eliyle yaptığı dekorların ortaya çıkardığı görüntü, bir dönemin en çok izlenen çizgi filmi olan ’Şirinler’in köyünü anımsattı. Bu haliyle dikkat çeken evin bahçesi, ziyaretçiler tarafından ’Şirinler köyü’ olarak anılıyor.

Gençliğinden beri dekorasyon meraklısı olduğunu belirten Çetin, yeri kendisi için yaptığını, insanlarında bayağı beğendiğini söyledi.

Mavi rengin önemine değinen Çetin, "Huzur verdiğine inanıyorum. Belirli bir yaştan sonra insan huzur arıyor. İnsanlar ilk gördüklerinde burayı kafe zannediyorlar. Gelip oturduktan sonra buranın ticari olmadığını paranın geçmediğini söylüyorum. Böylelikle çok güzel dostluklar edindim" dedi.

7/24 ziyaretçi olduğunu dile getiren Çetin, "Turlar geliyor, elimden geldiğince çay, kahve ikram ediyorum. Dizi ve film sahneleri çekildi. İnsanlar gelip beğenince çok mutlu oluyorum. Burası benim ikinci baharım oldu. Gençlerin çoğunluğu eski sanatçılarımızı tanımıyor. Gelip kim olduklarını sorarlardı. Artık buraya gelerek eski sanatçılarımızı da tanıyorlar" diye konuştu.

Gezmek için İstanbul’dan gelen Beyzanur Akın, yerin çok güzel düzenlendiğini dile getirerek, "Özellikle insanlar gelip burada fotoğraf çekiyor. Herhangi bir ticari amacı olmadığını gördük. Kimseye hayır demiyor. Gelen herkesi ağırlıyor. Çok sıcak kanlı ve iyi bir insan. Onun gibi insanlar kalmadı. Mavi renk yapması da insana huzur veriyor" ifadelerinde bulundu.