Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Hacı Bayram Veli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şenoğlu (47) evinin bahçesinde ölü bulundu. Şenoğlu’nun hareketsiz şekilde bahçede görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ahmet Şenoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. 47 yaşındaki Ahmet Şenoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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