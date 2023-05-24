Samsun’da evini yakacağını söyleyen bir kişi polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 344. Sokak’ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve ailesiyle yaşayan Burak T. (47), ikamet ettiği binanın 7. katının penceresinden bağırarak evini yakacağını söyledi. Ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile polis özel harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uğraşı sonucunda kişi ikna edildi. Olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.