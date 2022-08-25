Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde yaşanan selde, evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Esenyurt’ta Pınar Mahallesi’nde yaşanan selde, evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Esenyurt’ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi’nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye ve evde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Evini su basan yaşlı bir kadın dışarıya çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Suyun içine giren bir itfaiye eri kadını kucağına alarak dışarıya çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.