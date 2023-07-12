Çorum’da evini kaçak sigara imalathanesine çeviren şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ikametinde makaron sigara dolumu yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, S.D.’nin adeta sigara fabrikasına çevirdiği eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 bin 900 adet kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak makaron, 64 bin adet kaçak boş makaron, 19 kilo kıyılmış tütün, 1 adet otomatik sigara basma makinesi ile 1 adet hava kompresörü ele geçirildi. Polis ekipleri kaçak sigaralara el koyarken, gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.