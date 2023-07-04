Karabük’te kayınpederinin evini yakan damat, cezaevinden çıktıktan sonra abisiyle birlikte gittiği kayınpederinin evine önünde tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında daha husumet Ümit Y., geçtiğimiz 5 Haziran’da kayınpederi Nail Y.’ye ait evi kundaklayarak ateşe verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan damat, yanına abisi Önder Y.’yi alarak Aydınlıkevler Mahallesi Paladede Caddesi üzerindeki kayınpederinin ikametgahının önüne gitti. Evin etrafında damadının gezdiğini gören Nail Y., kendisine zarar vereceğini düşünerek damadı Ümit Y. ve abisi Önder Y.’ye evinin 2. katındaki balkonundan tüfekle ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalar sonrası kanlar içinde kalan Ümit ve Önder Y. çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Y.’nin durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, Önder Y.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polise gibi sevk edilirken kayınpeder Nail Y. polislere teslim olarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeğine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.