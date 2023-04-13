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Yaralanan ev sahibi ise ‘evden hırsızlık-kasten yaralama’ suçunu işleyen şahsın kısa zamanda yakalanarak tutuklanması konusunda gösterilen üstün gayretten dolayı Van Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teşekkürlerini iletti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 4 Nisan 2023 tarihinde İpekyolu ilçesinde ikametine hırsızlık amacı ile giren şahıs tarafından yaralanan ikamet sahibini ziyaret etti. Polis ekipleri, ikamet sahibine ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evine giren hırsız tarafından yaralanan şahsı ziyaret etti.

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