Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Hürriyet Mahallesi’nde ikamet eden K.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Operasyon neticesinde 12 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

O müteahhitten "Özür" mesajı: "Beni anlayışla karşılayın lütfen"

O müteahhitten "Özür" mesajı: "Beni anlayışla karşılayın lütfen"

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