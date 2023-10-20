Antalya’nın Manavgat ilçesinde evinde yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye hazırlanan bir şüpheli yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde skunk bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği bilgisi alındı. Uyuşturucu maddeyi Manavgat ilçesinde piyasaya süreceği tespit edilen şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 420 gram skunk, 39 kök kenevir bitkisi ve hassas terazi, 15 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 126 adet tabanca fişeği ile suçtan elde edilen 7 bin 265 TL ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.