Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde dün gece evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu, bugün düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

1953 doğumlu olan Tolu’nun vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü. Cenaze töreni, Balıköy’de büyük bir katılımla gerçekleşti. Törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tavşanlı ilçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Tolu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınarak Balıköy Mezarlığı’na getirildi. Burada yapılan duaların ardından, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu toprağa defnedildi. Törende konuşma yapan Kaymakam Baskın, Mehmet Tolu’nun vatanı için gösterdiği fedakarlığı ve kahramanlığını vurgulayarak, oğluna başsağlığı diledi.