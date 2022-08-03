Olay, İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, N.A.’nın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.A.’nın evine operasyon yaptı. Operasyonda 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Bursa’da şüpheli bir şahsın evine yapılan operasyonda 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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