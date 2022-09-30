İzmir’in Urla ilçesinde evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı ve sattığı tespit edilen şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir’in Urla ilçesinde evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı ve sattığı tespit edilen şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir şahsın evinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı ve sattığı ihbar edildi. İhbar üzerine yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli şahsın 29 yaşında A.İ. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Urla Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli şahıs A.İ.’yi evinde uyuşturucu maddelerle beraber kıskıvrak yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramalarda toplam 587 gr esrar, 10 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü 2 adet "Rambo" tabir edilen bıçak, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli A.İ., emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.