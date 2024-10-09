Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin içerisinde kurulan serada uyuşturucu yetiştirildiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçlulara yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. Suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Selçuklu ilçesinde jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, kenevir bitkisi yetiştirdiği ve elde ettiği esrar maddesini sattığı tespit edilen M.A.O. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı. Şahsın evinde yapılan arama sonucunda, evin çatı katında kenevir yetiştirmek için iklimlendirme yapılarak sera ortamı oluşturulduğu ve ekim yapıldığı tespit edildi. Ekim yapılan bölümde, bin 30 gram esrar maddesi, 55 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yakalanan M.A.O. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.