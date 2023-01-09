Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, Kısmet K.’nin (27) evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda alüminyum folyoya sarılı 13 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 2 adet uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kısmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya’da jandarma tarafından evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde çıkan zehir taciri tutuklandı.

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