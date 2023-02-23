Samsun’da jandarma tarafından evinde uyuşturucu ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun’da jandarma tarafından evinde uyuşturucu ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yatıkları takip ve çalışmalar sonucu E.K.’nin ikametine ve eklentisine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 462 gram metamfetamin maddesi, 2 gram kubar esrar, 2 adet öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.