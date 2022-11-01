Samsun’da evinde uyuşturucu madde ile geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ile geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen E D. isimli şahsa ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 31,71 gram esrar maddesi, 35 kapsül sentetik ecza, 2 parça halinde toplamda 0,02 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.