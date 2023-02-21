Gözaltına alınan C.A., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.A.’nın (42) evinde ürettiği sahte içkileri pazar yerlerinde sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

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