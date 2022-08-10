Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapmaya başladı. Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş geldi.

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapmaya başladı. Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya’dan bile sipariş geldi.

“Pilot olma hayalim vardı”

Çocukluğunun geçtiği İstanbul’da evleri havalimanına yakın olduğu için pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek uçakları tutkuyla şekillendirmeye başladı. Uçakların peşinden heyecanla baktığı günleri anlatan 27 yaşındaki Karakoyun, “Işıkları, motor sesleri bende merak uyandırdı. Pilotluk sınavlarına hazırlandım. Ama nasip değilmiş, olmadı. Ben de pes etmedim. Yine hayalimin peşinden gidiyorum. Yaptığım uçak tasarımları da o aşkın ve tutkunun birer parçası oldu" dedi.

“Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim”

Ağaç parçaları kullanarak yaptığı ilk uçağı 2,5 ayda tamamladığına değinen meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Karakoyun, “Çok ince işçiliği var. Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Erken saatlerde kalkıp gece yarılarına kadar çalışıyorum” diye konuştu.

“Almanya’dan uçak siparişi aldım, 25 bin liraya satacağım”

Tasarımlarının sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Karakoyun, “Çizimini bir ayda tamamladığım 2 metre uzunluğundaki uçağı Türkiye’den Almanya’nın Berlin şehrine sipariş olarak yaklaşık 25 bin lira bedelle göndereceğim" şeklinde konuştu.