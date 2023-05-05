Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ve tabancayla yakalanan şüpheli, tabancanın kardeşine ait olduğunu söylemesi üzerine kardeşiyle birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından arama kararı ile şüpheli İ.Ö.’nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada evde bir adet tabanca, bir adet tabanca şarjörü, 116 adet mermi ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli İ.Ö. evde bulunan tabancanın kardeşi R.Ö.’ya ait olduğunu söylemesi üzerine, kardeşiyle birlikte gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, suç aleti tabanca, tabanca şarjörü, mermi ve av tüfeğine el konuldu.

Öte yandan, Akşehir Arasta Çarşısı içerisinde belinde kabarıklık bulunan bir şahsın durumundan şüphelenerek şahsın üzerini arama yapan polis ekipleri bir adet ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve 8 adet mermi ele geçirdi. Tabancayla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.